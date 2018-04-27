Мариуполь - Шахтер: обзор матча (Видео)
Новости спорта: "Шахтер" добыл минимальную победу над "Мариуполем" в рамках матча 29-го тура чемпионата Украины по футболу.
Мариуполь — Шахтер 0:1
Голы: Кайоде, 65.
Лучшие моменты 1-го тайма:
Лучшие моменты 2-го тайма:
Мариуполь: Гальчук — Насонов, Дава, Белый, Быков (Авагимян, 87), Демири — Неплях (Билоконь, 80), Дедечко, Мишнев, Тищенко — Диденко (Мурза, 80).
Шахтер: Пятов — Бутко (Петряк, 71), Хочолава, Ордец, Исмаили – Алан Патрик (Бланко-Лещук, 65), Фред — Зубков, Коваленко, Тайсон – Кайоде (Малышев, 84).
Предупреждения: Неплях — Тайсон, Хочолава.