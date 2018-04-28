УЕФА может дисквалифицировать Симеоне на 5 матчей

Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело в отношении главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне по итогам первого гостевого полуфинального матча Лиги Европы с "Арсеналом" (1:1). Наставника "матрасников" могут дисквалифицировать на пять матчей, а не на три, как сообщалось ранее, сообщает AS.

По информации издания, три игры дисквалификации Симеоне может получить за оскорбление арбитра, а ещё на два матча его могут наказать за поддерживание связи с техническим персоналом, что запрещено делать правилами после удаления. Решения по делу Симеоне будет вынесено 4 мая.

Напомним, на 10-й минуте встречи мадридская команда осталась вдесятером, после того как вторую жёлтую карточку получил защитник Шиме Врсалько. Первое предупреждение хорват заработал на 2-й минуте. На 13-й минуте за сверхэмоциональное выражение возмущения в адрес арбитра был удалён ещё и Симеоне. Аргентинский специалист требовал жёлтую карточку для игрока "Арсенала" Эктора Бельерина за фол на Лукасе-Франсуа Эрнандесе.

Симеоне из-за автоматической дисквалификации точно пропустит ответный матч с "Арсеналом" в Мадриде, который состоится 3 мая.