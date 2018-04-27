Фонсека: Мариуполь решил вообще не атаковать

Гол Оларенважу Кайоде в середине второго тайма принес команде Паулу Фонсеки минимальную победу над Мариуполем.

"Ожидаемо игра получилась очень тяжелой. Хозяева опустили все линии и практически все время оборонялись, видимо, приняв решение сегодня вообще не атаковать. Это, как и высокий газон, усложняло задачу вскрывать зоны", — отметил Фонсека.

"Тем не менее, мы были единственной командой, создававшей моменты в надежде добыть победу, один из них реализовали и заслужили гол. Еще раз подчеркну, что матч выдался очень трудный. Однако победа была для нас главной целью, и мы ее вполне заслуженно добились".

"В матче было немало агрессии, дуэлей и стыков. Выше я сказал о состоянии газона, что также приводит к этому. Мы отлично показали себя в обороне: действовали очень сбалансировано, выиграли много борьбы и не дали Мариуполю создать какую-либо опасность".

"Послушайте, на этом этапе чемпионата – независимо от того, встречаемся с Динамо или с другой командой – ребята должны быть мотивированны. Нам сейчас нужно побеждать. В первом тайме возникли трудности с прочтением некоторых игровых аспектов, мы были немного медлительны с мячом. Здесь же еще раз скажу о высокой траве – это усложняет задачу. Но в любом случае парни всегда мотивированны, просто потому что они обязаны таковыми быть! Мы должны выигрывать все матчи".