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Фонсека: Мариуполь решил вообще не атаковать

Паулу Фонсека
23:56 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
football.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Украины против Мариуполя (1:0).

Гол Оларенважу Кайоде в середине второго тайма принес команде Паулу Фонсеки минимальную победу над Мариуполем.

"Ожидаемо игра получилась очень тяжелой. Хозяева опустили все линии и практически все время оборонялись, видимо, приняв решение сегодня вообще не атаковать. Это, как и высокий газон, усложняло задачу вскрывать зоны", — отметил Фонсека.

"Тем не менее, мы были единственной командой, создававшей моменты в надежде добыть победу, один из них реализовали и заслужили гол. Еще раз подчеркну, что матч выдался очень трудный. Однако победа была для нас главной целью, и мы ее вполне заслуженно добились".

"В матче было немало агрессии, дуэлей и стыков. Выше я сказал о состоянии газона, что также приводит к этому. Мы отлично показали себя в обороне: действовали очень сбалансировано, выиграли много борьбы и не дали Мариуполю создать какую-либо опасность".

"Послушайте, на этом этапе чемпионата – независимо от того, встречаемся с Динамо или с другой командой – ребята должны быть мотивированны. Нам сейчас нужно побеждать. В первом тайме возникли трудности с прочтением некоторых игровых аспектов, мы были немного медлительны с мячом. Здесь же еще раз скажу о высокой траве – это усложняет задачу. Но в любом случае парни всегда мотивированны, просто потому что они обязаны таковыми быть! Мы должны выигрывать все матчи".

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, УПЛ, ФК Мариуполь, ФК Шахтер, Футбол.
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