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Моуриньо жалеет о том, как вел себя с Венгером

Жозе Моуриньо
07:27 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо признался, что жалеет о некоторых жестах и словах в сторону Арсена Венгера.

Жозе Моуриньо признал, что его поведение по отношению к Арсену Венгеру, которого он называл "вуайеристом" и "специалистом по провалам", не всегда было правильным.

"Были мелочи, которых, очевидно, лучше было бы избежать. Некоторые жесты, некоторые слова — без них, очевидно, было бы лучше", — отметил Моуриньо.

"Но когда я прибыл в Англию в 2004-м году, Арсенал был чемпионом. Они были знаменитыми "Непобедимыми" чемпионами и в следующие несколько лет между нами было соперничество. Бергкамп, Анри, Кэмпбелл — удивительная команда, и большое спасибо им за то, что они заставляли нас играть на пределе".

"Два матча, которые мы провели на их старом потрясающем стадионе, незабываемы. Это были большие матчи, большие битвы, и за это им тоже огромное спасибо".

"Сожаления? Да, по поводу маленьких негативных эпизодов. Да, я сожалею. И он, вероятно, тоже".

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Новости спорта, Арсен Венгер, Жозе Моуриньо, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), Футбол.
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