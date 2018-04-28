Моуриньо жалеет о том, как вел себя с Венгером

Жозе Моуриньо признал, что его поведение по отношению к Арсену Венгеру, которого он называл "вуайеристом" и "специалистом по провалам", не всегда было правильным.

"Были мелочи, которых, очевидно, лучше было бы избежать. Некоторые жесты, некоторые слова — без них, очевидно, было бы лучше", — отметил Моуриньо.

"Но когда я прибыл в Англию в 2004-м году, Арсенал был чемпионом. Они были знаменитыми "Непобедимыми" чемпионами и в следующие несколько лет между нами было соперничество. Бергкамп, Анри, Кэмпбелл — удивительная команда, и большое спасибо им за то, что они заставляли нас играть на пределе".

"Два матча, которые мы провели на их старом потрясающем стадионе, незабываемы. Это были большие матчи, большие битвы, и за это им тоже огромное спасибо".

"Сожаления? Да, по поводу маленьких негативных эпизодов. Да, я сожалею. И он, вероятно, тоже".