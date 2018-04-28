Бабич: Не хватает футбольной наглости в матчах с такими командами как Шахтер

"Учитывая, что группа игроков не смогла принять участие в сегодняшнем матче, мы старались подобрать правильную схему", — отметил Бабич.

"Первый тайм мы играли по одной схеме, во второй половине после пропущенного мяча перестроились. Не могу сказать, что у нас было много опасных моментов. Но, зная силу Шахтера, мы дали пробить в створ наших ворот только три раза. Считаю, что мы провели достойную игру, но хотелось большего от матча. Но не получилось. После игры я поблагодарил ребят. То, что мы заставили Шахтер в конце тянуть время, а не играть в футбол, все видели".

"Если взять весенние матчи, то у нас многое получается. То что мы говорим на установках, ребятами выполняется. Если проанализировать ТТД, то весной по сравнению с осенними играми мы сделали прогресс. Где-то нам не хватает уверенности, футбольной наглости в матчах с такими командами как Шахтер".