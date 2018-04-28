Президент Барселоны признался, что хотел бы вернуть Неймара в клуб

"Мне нравятся, когда лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Конечно, я был бы за возвращение Неймара в "Барселону", – приводит слова Бартомеу Marca.

После ухода из "Барселоны" прошлым летом Неймар публично называл Бартомеу "посмешищем". Каталонский клуб получил за игрока от "ПСЖ" € 222 млн. Испанские СМИ ранее сообщали, что игрок разочаровался в своём решении и испытывает ностальгию по тем временам, когда защищал цвета сине-гранатовых. Отмечалось также, что Неймар покинул клуб, не желая находиться в тени форварда "Барселоны" Лионеля Месси и стремясь играть роль первой скрипки в парижской команде. Кроме того, сообщалось, что Неймара намерен приобрести мадридский "Реал".