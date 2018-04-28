Шевченко: Наше поколение умело терпеть

На немецкий ЧМ-2006 я приехал, мягко говоря, не в лучшем состоянии. В расположение сборной я приехал травмированным и вышел на поле без единой полноценной тренировки.

У нас был замечательный коллектив не просто сильных футболистов, но и единомышленников. Все трудности мы проходили вместе, помогая друг другу безо всякого перетягивание одеяла. Как результат - много хороших матчей, среди которых - выездные встречи в Турции и Греции.

Что помогало нам побеждать? Строгое выполнение установок, четкое разделение обязанностей, когда каждый знал свое движение. И, конечно, мы умели терпеть. Помните игру в Афинах, выигранную со счетом 1:0? Мы терпели, стиснув зубы - и ждали своего главного шанса. А потом Андрей Гусин, царство ему небесное, убежал с центра поля и забил.