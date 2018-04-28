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В Китае хотят создать футбольную школу имени Андрея Шевченко

Гости из Китая посетили УТБ и ДЮФШ "Динамо"
11:38 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
ФК Динамо (Киев)
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: В пятницу, 27 апреля, учебно-тренировочную базу "Динамо" в Чапаевке и ДЮФШ им. Лобановского на Нивках посетили гости из Китая.

Представители провинции Хэнань планируют создать собственную футбольную школу и набираются опыта в Киеве. Подробнее о визите делегации из Китая клубным СМИ поведал директор ДЮФШ "Динамо" Александр Алексеевич Ищенко:

- К нам пожаловали представители очень крупной провинции Китайской Народной Республики, Хэнань, в которой проживает около 100 миллионов жителей. Они обратились к нам через Владимира Александровича Линника, доктора наук, руководителя крупного подразделения Института нано- и биотехнологии, с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать ее именем Андрея Шевченко, потому что, как сказал господин Ли Лю Мин, у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего – это великие спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко.

Сейчас мы активно ведем переговоры. Гости приехали посмотреть инфраструктуру основной базы ФК "Динамо" в Конча-Заспе. Сейчас они посмотрят манеж, затем поедем на Нивки и покажем им, как организована работа. Мы предоставили достаточно информации для того чтобы создать предпосылки для открытия такой школы в этой провинции.

Для нас это тоже очень интересно, поскольку в конечном итоге планы у наших гостей довольно амбициозные, долгосрочные. Для нас, в свою очередь, это также хорошая возможность выйти на этот рынок, расширить горизонты своей деятельности.

Мы показываем инфраструктуру, из чего состоит академия "Динамо" Киев. Наши китайские гости хотят ознакомится с нашей материально-технической базой, после чего перейти к практической области – организации и проведению учебно-тренировочного процесса.

Впечатлениями от визита в столицу Украины поделился глава делегации из КНР Ли Лю Мин:

- Мы очень рады оказаться в таком великом клубе, как "Динамо" Киев. В Китае очень любят футбол. Среди любителей этого спорта киевское "Динамо" на слуху. Когда речь заходит о футболе в Украине, все сразу вспоминают о "Динамо" - команде номер один. В нашем регионе из ста миллионов жителей как минимум 20 миллионов точно знают о вашем клубе. Нам вдвойне приятно попасть сюда на матч вашей юношеской команды. В Китае хотят заимствовать футбольный опыт Европы и Южной Америки. Наша цель – построить футбольную академию, которой можно было бы гордиться, такую как у "Динамо" Киев.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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