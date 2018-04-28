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"Карпаты" уступили дома "Александрии", прервав победную серию
17:24 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Александрия прервала 4-матчевую победную серию Карпат.

Александрия одержала волевую победу и прервала четырехматчевую победную серию Карпат. Сами подопечные Шарана на 3 балла оторвались от Олимпика и на 4 от Карпат и теперь являются главными претендентами на триумф в нижней шестерке чемпионата.

Карпаты – Александрия 1:2

Голы: Нестеров, 4 – Банада, 35, Ситало, 52

Карпаты: Шевченко – Мирошниченко, Нестеров (Санчес, 74), Лобай – Мякушко, Эрбес (Варгас, 63), Вербный, Гуцуляк – Ди Франко – Карраскаль, Швед (Акулинин, 81)

Александрия: Панькив – Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Цуриков – Банада, Довгий, Запорожан – Пономарь (Шендрик, 90+3), Грицук (Протасов, 76) – Ситало (Бацула, 72)

Предупреждения: Лобай, Гуцуляк, Карраскаль — Довгий, Банада

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Александрия, ФК Карпаты.
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