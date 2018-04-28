"Севилья" уволила Монтеллу

Севилья объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Винченцо Монтеллой, сообщает официальный сайт клуба.

До конца сезона командой будет руководить Хоакин Капаррос.

"Клуб принял такое решение в связи с серией неудачных результатов. С 13 марта команда не получила ни одной победы, доведя свою безвыигрышную серию до девяти матчей. Монтелла в воскресенье, 29 апреля, намерен публично попрощаться с игроками и болельщиками", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что Монтелла возглавил Севилью в конце 2017 года. Под его руководством команда в 28 матчах одержала 11 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Севилья после 34 туров чемпионата Испании находится на восьмой строчке в турнирной таблице.