Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров
Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
Новости: Шевченко и Кличко снялись в ролике к финалу Лиги чемпионов
Шевченко и Кличко снялись в ролике к финалу Лиги чемпионов
X

"Черноморец" 2:1 "Сталь": обзор матча (Видео)
19:25 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: В матче 29 тура УПЛ Черноморец на Оболонь Арене победил Сталь и поднялся с последней позиции в турнирной таблице.

В битве аутсайдеров на Оболонь Арене сильнее оказался Черноморец.

Счет открыла Сталь на 22 минуте матча. После подачи углового Климчук переправил мяч в ворота Черноморца. Одесситы не замедлили с ответом – Третьяков после паса Гладкого вошел в штрафную и переиграл Пенькова.

Во втором тайме подопечные Фролова сумели забить во второй раз. После розыгрыша углового и хаоса в штрафной Стали Иван Бобко ударом с лета вывел Черноморец вперед.

Обе команды имели моменты для того, чтобы изменить счет на табло. Наиболее опасный момент был у Стали, однако мяч после удара Мисыка попал в сетку с внешней стороны.

Эта победа позволила одесситам обойти Сталь в турнирной таблице. В активе Черноморца 25 очков и 11 позиция, у Стали на 2 пункта меньше. У Зирки, которая на 10 месте, 30 очков.

УПЛ, 29 тур

Сталь – Черноморец – 1:2

Голы: Климчук, 22 – Третьяков, 25, Бобко, 65

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Сталь, ФК Черноморец.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие кадры феерического поединка Серии А "Интер" - "Ювентус" (Фото)

Яркие кадры феерического поединка Серии А "Интер" - "Ювентус" (Фото)
Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров

Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров
Супруга Джеко: вот, кто вдохновляет главного форварда "Ромы"

Супруга Джеко: вот, кто вдохновляет главного форварда "Ромы"
"Ливерпуль" - "Рома": идеальный полуфинал Лиги чемпионов (Фото)

"Ливерпуль" - "Рома": идеальный полуфинал Лиги чемпионов (Фото)
Из грязи в князи: тернистый путь Салаха на вершину мирового футбола (Фото)

Из грязи в князи: тернистый путь Салаха на вершину мирового футбола (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Турецкий болельщик оригинально обошел запрет на посещение стадиона Венгер рассказал о своем будущем Экс-игрок "Динамо" - о молодых талантах клуба

Последние новости

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом
Сегодня читают в спорте
01 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
02 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
03 Тренер Шальке: Коноплянка пожертвовал собой ради команды
04 Болельщик арендовал кран, чтобы посмотреть футбол
05 Венгер может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире
Новости сегодня
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0