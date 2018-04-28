"Черноморец" 2:1 "Сталь": обзор матча (Видео)

В битве аутсайдеров на Оболонь Арене сильнее оказался Черноморец.

Счет открыла Сталь на 22 минуте матча. После подачи углового Климчук переправил мяч в ворота Черноморца. Одесситы не замедлили с ответом – Третьяков после паса Гладкого вошел в штрафную и переиграл Пенькова.

Во втором тайме подопечные Фролова сумели забить во второй раз. После розыгрыша углового и хаоса в штрафной Стали Иван Бобко ударом с лета вывел Черноморец вперед.

Обе команды имели моменты для того, чтобы изменить счет на табло. Наиболее опасный момент был у Стали, однако мяч после удара Мисыка попал в сетку с внешней стороны.

Эта победа позволила одесситам обойти Сталь в турнирной таблице. В активе Черноморца 25 очков и 11 позиция, у Стали на 2 пункта меньше. У Зирки, которая на 10 месте, 30 очков.

УПЛ, 29 тур

Сталь – Черноморец – 1:2

Голы: Климчук, 22 – Третьяков, 25, Бобко, 65