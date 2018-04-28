Серия А. "Рома" в меньшинстве разгромила "Кьево"
Новости спорта: В матче 35 тура Серии А римляне дома разбили Кьево, Джеко отметился дублем (4:1).
В начале матча Шик дебютным голом в чемпионате Италии за Рому открыл счет в игре, Джеко удвоил его в конце первой половины. Кьево после перерыва имел блестящую возможность сократить отставание, ведь Жуан Жезус сфолил в своей штрафной и заработал красную карточку, но Инглезе не сумевший с отметки переиграть Алиссон. А Рома даже в меньшинстве смогла отличиться еще дважды, голы на счету Эль-Шаарави и того же Джеко. Инглезе реабилитировался, отметившись голом престижа, но на большее веронцев не хватило.
Благодаря этой победе Рома набрала 70 очков и расположилась на 3 позиции, Кьево с 31 пунктом опустился на 17 место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей, чем в Кротоне.
Чемпионат Италии 2017/18, 35 тур
Рома – Кьево – 4:1
Голы: Шик, 9, Джеко, 40, 67, Эль-Шаарави, 65 – Инглезе, 88
Нереализованный пенальти: Инглезе, 59
Удаление: Жезус, 56