Серия А. "Рома" в меньшинстве разгромила "Кьево"

В начале матча Шик дебютным голом в чемпионате Италии за Рому открыл счет в игре, Джеко удвоил его в конце первой половины. Кьево после перерыва имел блестящую возможность сократить отставание, ведь Жуан Жезус сфолил в своей штрафной и заработал красную карточку, но Инглезе не сумевший с отметки переиграть Алиссон. А Рома даже в меньшинстве смогла отличиться еще дважды, голы на счету Эль-Шаарави и того же Джеко. Инглезе реабилитировался, отметившись голом престижа, но на большее веронцев не хватило.

Благодаря этой победе Рома набрала 70 очков и расположилась на 3 позиции, Кьево с 31 пунктом опустился на 17 место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей, чем в Кротоне.

Чемпионат Италии 2017/18, 35 тур

Рома – Кьево – 4:1

Голы: Шик, 9, Джеко, 40, 67, Эль-Шаарави, 65 – Инглезе, 88

Нереализованный пенальти: Инглезе, 59

Удаление: Жезус, 56