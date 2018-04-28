Болельщик арендовал кран, чтобы посмотреть футбол
Новости спорта: Запрет на посещение стадиона - еще не повод не смотреть матчи Денизлиспора во втором дивизионе чемпионата Турции.
Болельщик Денизлиспора с годичным запретом на посещение матчей команды арендовал кран для просмотра игры вживую, сообщает birgun.net.
Полиция не оценила старания фаната, и не дала ему досмотреть игру против бывшей команды Артема Милевского – Газиянтепспора.
Точно неизвестно, до какой минуты болельщик наслаждался игрой Денизлиспора, но подопечные экс-форварда сборной Турции Фатиха Текке выиграли 5:0. Счет был открыт на 7-й минуте матча.
Денизлиспор лишь на три очка опережает зону вылета из второго дивизиона чемпионата Турции, однако имеет разницу мячей -3, а у преследующего его Самсунспора — -14.