Болельщик арендовал кран, чтобы посмотреть футбол

Болельщик Денизлиспора с годичным запретом на посещение матчей команды арендовал кран для просмотра игры вживую, сообщает birgun.net.

Полиция не оценила старания фаната, и не дала ему досмотреть игру против бывшей команды Артема Милевского – Газиянтепспора.

Точно неизвестно, до какой минуты болельщик наслаждался игрой Денизлиспора, но подопечные экс-форварда сборной Турции Фатиха Текке выиграли 5:0. Счет был открыт на 7-й минуте матча.

Денизлиспор лишь на три очка опережает зону вылета из второго дивизиона чемпионата Турции, однако имеет разницу мячей -3, а у преследующего его Самсунспора — -14.