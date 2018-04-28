Конте: "Челси" оказал давление на "Тоттенхэм"

Главный тренер «Челси» Антони Конте прокомментировал победу в гостевом матче 36-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (1:0).

«Мы начали матч очень хорошо и доминировали в первом тайме. Так же здорово мы защищались. Нам удалось добыть важные три очка и одержать хорошую победу.

Нам осталось провести три поединка. Нужно постараться победить ради наших болельщиков и нашей работы. Затем посмотрим, что произойдёт. В этом сезоне нашей огромной проблемой было то, что во многих матчах мы создавали большое количество моментов, но не использовали их.

Единственный способ оказать давление на первую четвёрку — побеждать. Сегодня нам удалось оказать давление на «Тоттенхэм». Футбол — непростая игра, всё может случиться», — приводит слова Конте BBC.