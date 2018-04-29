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Голливудский триллер: "Ювентус" в сумасшедшем матче выиграл у "Интера" в Милане

Интер - Ювентус
00:43 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Миланский "Интер" и туринский "Ювентус" встречались на "Джузеппе Меаца" в рамках 35 тура итальянской Серии А.

Серия А. 35 тур

Интер – Ювентус – 2:3

Голы: Икарди, 52, Барцальи, 65 (автогол) – Дуглас Коста, 13, Шкриняр, 87 (автогол), Игуаин, 89

Удаления: Весино, 15 (прямая красная карточка)

Ювентусу удалось достаточно быстро открыть счет: после передачи от Куадрадо мяч дошел до Дугласа Косты, и бразилец неотразимо пробил в нижний дальний угол ворот Хандановича. На этом проблемы "нерадзурри" не закончились, и уже через 3 минуты подопечные Спаллетти остались вдесятером: Весино грубо сыграл против Манджукича, и был удален прямой красной карточкой после просмотра видеоповтора главным арбитром матча Даниэле Орсато. Ещё в первом тайме Ювентус мог удвоить счет, однако дальние удары Пьянича и Дугласа Косты прошли мимо. Интер, в свою очередь, также пытался атаковать: классный удар из-за пределов штрафной вышел у Кандревы, но Буффон в очередной раз продемонстрировал свое мастерство, переведя мяч на угловой. Игра после удаления Весино становилась все более напряженной, и количество фолов росло вместе с вынужденными остановками в игре. Итогом этого стали шесть добавленных к основному времени первого тайма минут, на предпоследней из которых, Матюиди удалось забить гол, однако Орсато отменил "взятие ворот" после просмотра видеоповтора.

Начало второго тайма вернуло игре интригу: Канселу выполнил прекрасную подачу со штрафного, а капитан Интера и его главный голеадор Икарди головой отправил мяч в нижний угол ворот Буффона. После забитого мяча хозяева поля заиграли гораздо увереннее, и стали больше контролировать мяч. Хороший момент имел Рафинья, но сместившись с фланга центр, бразильский полузащитник с линии штрафной пробил точно в руки Буффону. Ювентус ответил моментом Игуаина: аргентинский форвард получил классную разрезную передачу от Алекса Сандро, уже обыграл Хандановича, но с острого угла не попал в ворота. Казалось, что пропущенный от Икарди гол заставит Ювентус собраться, и дожать играющего в меньшинстве соперника, но...мяч второй раз оказался в воротах Буффона! Перишич слишком легко обыграл на фланге Куадрадо, вошел в штрафную, и отдал прострельную передачу во вратарскую, и мяч от ноги Барцальи влетел в ворота Ювентуса. Игроки "старой синьоры" быстро пришли в себя, и начали создавать моменты у ворот Хандановича, однако словенский кипер Интера поймал кураж, и спас команду после опасных ударов Дугласа Косты и Дибалы. Интер опасно контратаковал, и в одной из таких атак после прострельной передачи от Кандревы должен был делать дубль Икарди, но аргентинец не успел к мячу.

Все вновь перевернулось с ног на голову буквально за 2 минуты: на 87-й рикошет от Шкриняра после удара Куадрадо дезориентировал Хандановича, и мяч оказался в воротах "нерадзурри", а уже через 2 минуты Гонсало Игуаин откликнулся на прекрасную подачу Дибалы, головой отправил мяч в сетку ворот, и принес "старой синьоре" драматическую победу.

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