Зидан - о предстоящем ответном матче "Реала" против "Баварии" в ЛЧ
Новости спорта: Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий ответный поединок "Реала" против "Баварии" в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Главный тренер Реала Зинедин Зидан уверен, что его команда должна продемонстрировать свою лучшую игру, чтобы пройти Баварию в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает Marca.
"Я прошу своих футболистов играть так, как они раньше никогда не играли. Это понадобится нам, чтобы выйти в финал.
Реалу нужно провести очень важный матч. Мы должны сыграть очень собранно, чтобы суметь пройти дальше. Мы подготовлены и целеустремленные. Для нашей команды это будет матч года.
Что касается игры с Леганесом, то сегодня я был зол только на себя, но не на футболистов. Отношение моих игроков к делу меня порадовало, оно было образцовым. Первый тайм Реал провел феноменально.
Мы не можем быть довольны выступлением в Примере. Дело в том, что Реал потерял много очков в начале турнира", – сказал Зидан.