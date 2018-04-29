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Зидан - о предстоящем ответном матче "Реала" против "Баварии" в ЛЧ

Зинедин Зидан
06:30 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий ответный поединок "Реала" против "Баварии" в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан уверен, что его команда должна продемонстрировать свою лучшую игру, чтобы пройти Баварию в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает Marca.

"Я прошу своих футболистов играть так, как они раньше никогда не играли. Это понадобится нам, чтобы выйти в финал.

Реалу нужно провести очень важный матч. Мы должны сыграть очень собранно, чтобы суметь пройти дальше. Мы подготовлены и целеустремленные. Для нашей команды это будет матч года.

Что касается игры с Леганесом, то сегодня я был зол только на себя, но не на футболистов. Отношение моих игроков к делу меня порадовало, оно было образцовым. Первый тайм Реал провел феноменально.

Мы не можем быть довольны выступлением в Примере. Дело в том, что Реал потерял много очков в начале турнира", – сказал Зидан.

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Новости спорта, Зинедин Зидан, Лига Чемпионов, Новости футбола, Реал-Бавария, ФК Бавария, ФК Реал, Футбол.
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