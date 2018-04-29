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Гаттузо: Милан достиг дна

Дженнаро Гаттузо
09:25 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо перед игрой с "Болоньей" рассказал, как его команда пережила сенсационное поражение от "Беневенто".

"У нас не было никаких конфликтов: мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это. Мы опозорили форму, которую носим. У меня были билеты, чтобы улететь с семьёй на пару дней в Испанию, но я отменил поездку. Мы все остались здесь, чтобы хорошо поработать.

Руководство "Милана" находится со мной в тесном контакте. Мы все знаем, что нам нужно делать и где мы можем прибавить. Нельзя ощущать себя семикратными обладателями Кубка чемпионов. Нам нужны настрой и желание.

Мы должны изменить свой уклад сознания. Только лишь ног недостаточно, в настоящий момент нам чего-то не хватает", – сказал итальянец.

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Новости спорта, Дженнаро Гаттузо, Новости футбола, Серия А, ФК Милан, Футбол.
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