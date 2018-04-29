Тренер Шальке: Коноплянка пожертвовал собой ради команды

"После удаления Набиля Бенталеба на 12-й минуте матча играть стало сложнее. Но все равно сложилось чувство, что мы играли в большинстве. Это было не просто против такой команды, как Боруссия. Но то, как мы устраняем сложности неделя за неделей говорит о многом.

Мы превосходили соперника с двумя "восьмерками" в лице Евгения Коноплянки и Амина Харита. Было очень приятно видеть, как они пожертвовали собой ради команды. Это было очень важно для команды и развития этих игроков. Мы можем гордиться ими. Такая эффективность иногда стоит больше, чем три очка.

Вот почему я должен сделать команде огромный комплимент. Мы проанализировали нашу игру в последних матчах и проделали фантастическую работу по тактике и поднятию командного духа. В итоге у нас было больше моментов, и мы даже могли победить. Эта игра даст нам толчок", – сказал Тедеско.

Отметим, что Коноплянкав этом матче отыграл 90 минут и заработал пенальти. В текущем сезоне 28-летний хавбек провел 28 матчей, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.