Зидан о будущем Бэйла и Бензема в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан уверен, что нападающие "сливочных" Гарет Бэйл и Карим Бензема останутся в клубе на следующий сезон.

"Мы нуждаемся в них, и я сделаю всё возможное, чтобы на них не оказывалось давление извне. Они останутся с нами. Знаю, что все наши футболисты хотят выходить на поле и играть, но это невозможно. И мои слова обращены не только к Бэйлу и Бенземе, но и ко всем остальным. Мы должны стоять друг за друга, работать слажено, ведь до конца сезона остался лишь месяц", — приводит слова Зидана Football Espana.