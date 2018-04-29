Вальверде: Иньеста - незаменимый игрок

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о полузащитнике Андресе Иньесте, который 27 апреля объявил об уходе из каталонской команды по окончании сезона.

"Я разговаривал с Андресом, но не буду раскрывать предмет разговора. Конечно, юлить и увиливать мы не станем, Иньеста действительно незаменимый игрок. Не могу представить, как мы собираемся искать кого-то похожего на него. Когда игрок такого высоко уровня покидает команду, приходится налаживать баланс заново", — цитирует Вальверде Marca.