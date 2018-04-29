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Экс-игрок "Динамо" - о молодых талантах клуба

Флорин Чернат
15:03 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Флорин Чернат поделился впечатлениями об молодых игроках киевского "Динамо"

Румынский экс-полузащитником «Динамо» Флорин Чернат поделился мнением о молодом поколении динамовцев, а также рассказал о планах на будущее.

— Ты играл и с Хацкевичем, и с Шацких, сейчас они тренируют «Динамо». Как тебе игра нынешняя киевлян?
— Я вижу, что в Киеве сейчас очень много молодых игроков, и считаю, что это хорошо. Так можно увидеть силу ребят. Есть один очень хороший парень с длинными волосами.

— Шапаренко?
— Точно. Видел пару игр с ним. Он мне очень понравился как игрок.

— Ты был результативным плеймейкером, много забивал и отдавал. Сейчас дефицит таких игроков в «Динамо»?
— Вообще таких игроков сейчас мало. Футбол меняется с каждым годом. Сейчас акцент делается на физику и скорость, на технику внимание немногие обращают.

— Когда ты играл, в чемпионате Украины было много румын, а сейчас вообще нет. Почему так произошло?
— У нас в Румынии нет таких сильных игроков, как раньше. Может быть, поэтому. Еще, наверное, сказывается фактор нестабильной ситуации в вашей стране. Многие боятся ехать в чемпионат Украины. Сейчас есть несколько молодых перспективных футболистов, в том же Виторуле Хаджи. Очень неплох Станчу, который играет в Спарте из Праги. Но они должны все лучшее показывать в сборной, а не только в чемпионате.

— Ты сейчас доигрываешь за ФК «Волунтари». Делишся опытом с молодыми?
— Да. Но в команде не я один опытный, есть еще трое. У нас играют и старые, и молодые. И мы молодым помогаем. Ведь когда мы были юными, нам тоже помогали ветераны. Так было и у меня в «Динамо». Помогали и Белькевич, и Хацкевич. Так и должно быть.

— Ты доволен своей карьерой?
— Если говорить о моей карьере, то плохо только то, что мало поиграл за сборную. А в общем, я доволен.

— Где видишь себя после окончания карьеры?
— Меня сейчас все в Румынии об этом спрашивают. Где я буду и что буду делать… Я еще не знаю. Не уверен, что я могу быть тренером. Мне больше нравится должность президента или вице-президента.

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