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Венгер рассказал о своем будущем

Арсен Венгер
15:17 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Менеджер Арсенала Арсен Венгер отметил, что по завершении сезона возьмет отдых на месяц и лишь потом будет обдумывать свой следующий шаг в карьере.

На днях француз сообщил, что не планирует завершать карьеру после ухода из лондонского клуба. В то же время он допускал, что возьмет паузу по окончании работы в стане Канониров.

В последнем интервью Венгер отметил, что собирается отдохнуть месяц от футбола и лишь потом примет решение о своем будущем.

«В данный момент нахожусь в некотором замешательстве по поводу того, что делать. Решил оградиться на время от футбола, взяв паузу на четыре или пять недель, лишь потом приму решение. Мне нужно оценить перспективы с учетом моей ситуации, а потом выбрать себе путь», — цитирует слова менеджера Канониров Sky Sports.

«Для меня это нечто странное, поскольку за 22 года провел в качестве менеджера Арсенала более 1200 игр. Не 50, а 1200 матчей, и каждый раз, когда готовишь команду ко встрече, пребываешь в напряжении. Это даже больше, чем часть твоей жизни — это и есть твоя жизнь».

Вчера сообщалось, что француз отказался от предложения возглавить китайский клуб. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Венгер возглавил лондонский клуб в сентябре 1996 года. За 22 года пребывания на посту тренера Арсенал трижды становился победителем АПЛ (1997/98, 2001/02 и 2003/04), по семь раз выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии. Но при этом команда никогда не побеждала в еврокубках — лучшее достижение выход в финал Лиги чемпионов-2005/06. 

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Новости спорта, АПЛ, Арсен Венгер, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), Футбол.
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