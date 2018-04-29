Игрок сборной Германии пропустит ЧМ-2018 из-за тяжелой травмы

Травму 29-летний форвард получил во втором тайме во время единоборства с защитником Кобальтовых Тило Керером. В ходе медобследования, которое прошло сегодня утром, стало известно, что у Штиндля — разрыв связки лодыжки.

Примечательно, что нападающий ранее получал подобную травму в своей карьере. В 2012 году он из-за этого повреждения выбыл на четыре месяца.

Таким образом Штиндль пропустит остаток сезона и, скорее всего, начало следующего. Также форвард не поедет на чемпионат мира-2018.

В нынешнем сезоне форвард забил 6 мячей в 34 матчах за Боруссию М во всех турнирах. А в рамках отбора на ЧМ-2018 он провел 4 поединка, в трех из которых выходил в основе.

Менхенгладбахцы после 32 туров занимают 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 44 очка. Следующий матч Боруссия М сыграет против Фрайбурга 5 мая.