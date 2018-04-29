"Монако" хочет усилить защиту игроком "Челси"

По информации издания, будущее бразильца зависит от того, останется ли у руля Челси менеджер Антонио Конте. Если итальянец продолжит работу с командой, то Луис с большей долей вероятности уйдет из стана Синих.

Между тренером и игроком ухудшились взаимоотношения после того, как Челси, с бразильцем в составе, пропустил шесть мячей в двух поединках против Ромы в Лиге чемпионов. С тех пор Луис стал получать намного меньше игровой практики, а в феврале стало известно о травме колена, которую получил бразилец.

Примечательно, что в ноябре прошлого года Монако подписал бывшего технического директора Синих Майкла Эменало. Ожидается, что связь между функционером и футболистом поможет совершению перехода.

Луис ранее выступал за французскую команду. Летом 2014-го лондонцы продали его в ПСЖ за 50 миллионов евро, но спустя два года вернули за 38,5 миллиона евро.

Контракт бразильца с Челси истекает в середине следующего года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Луиса 17 поединков во всех турнирах и 2 забитых мяча.