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Заря минимально обыграла Верес в УПЛ

Заря - Верес
16:30 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Гол Юри принес луганчанам победу над Вересом, которая приблизила их к Ворскле (1:0).

Заря сумела переиграть Верес у себя дома во многом благодаря удалению Владимира Адамюка во втором тайме.

Первый тайм получился откровенно скучным – обе команды не создали ни одного опасного момента. Зато второй начался с удаления Адамюка за фол последней надежды уже на 50-й минуте.

Хозяева воспользовались численным преимуществом довольно быстро – на 59-й минуте единственный гол в матче забил Юри после выхода 1 на 1.

После этого Заря имела еще несколько опасных моментов и даже опробовала на крепость перекладину ворот гостей, но не смогла увеличить разрыв в счете.

Победа позволила луганчанам набрать 43 очка после 29-ти матчей и сократить отставание от Ворсклы до одного очка. Верес замыкает турнирную таблицу первой группы с 33 очками.

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Новости спорта, Заря - Верес, Новости футбола, УПЛ, ФК Верес, ФК Заря, Футбол.
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