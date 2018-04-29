Заря минимально обыграла Верес в УПЛ

Заря сумела переиграть Верес у себя дома во многом благодаря удалению Владимира Адамюка во втором тайме.

Первый тайм получился откровенно скучным – обе команды не создали ни одного опасного момента. Зато второй начался с удаления Адамюка за фол последней надежды уже на 50-й минуте.

Хозяева воспользовались численным преимуществом довольно быстро – на 59-й минуте единственный гол в матче забил Юри после выхода 1 на 1.

После этого Заря имела еще несколько опасных моментов и даже опробовала на крепость перекладину ворот гостей, но не смогла увеличить разрыв в счете.

Победа позволила луганчанам набрать 43 очка после 29-ти матчей и сократить отставание от Ворсклы до одного очка. Верес замыкает турнирную таблицу первой группы с 33 очками.