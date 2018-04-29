Фирмино продлил контракт с "Ливерпулем"

Официальный сайт Красных сообщает, что соглашение с бразильцем рассчитано на длительный срок, не уточняя год.

The Telegraph утверждает, что контракт рассчитан до лета 2023 года, а зарплата по нему составит 180 тысяч фунтов в неделю.

Фирмино играет в Ливерпуле с 2015 года, перейдя из Хоффенхайма за 41 миллион евро. В текущем сезоне Роберто забил 27 голов в 50 матчах во всех турнирах.

До Хоффенхайма нападающий играл в Фигейренсе, откуда в немецкий клуб перешел в 2011 году за 4 миллиона евро.

Игра форварда позволила Красным претендовать сейчас на выход в финал Лиги чемпионов (первый матч с Ромой выигран со счетом 5:2), а также оставаться в топ-4 Премьер-лиги к финишу сезона.