"Ливерпуль" подпишет новые контракты с Салахом и Мане

Обновление соглашений должно случиться до старта нового сезона. Ожидается, что зарплаты в этих контрактах будут близки к той, которую теперь будет получать Роберто Фирмино — около 180 тысяч фунтов в неделю.

Кому именно Красные собираются улучшить условия, кроме Мане и Салаха, пока неизвестно.

Ныне Салах, ставший игроком Ливерпуля прошлым летом, получает 120 тысяч фунтов в неделю, а Мане — 100 тысяч в неделю.

Самым высокооплачиваемым футболистом первой команды, до подписания Фирмино нового контракта, являлся Джеймс Милнер. Его оклад — 140 тысяч фунтов в неделю.

Салах забил 43 гола в 48 матчах во всех турнирах. Мане отличился 18 голами в 40 матчах.

Ливерпуль сегодня объявил о продлении контракта с Фирмино. Для клуба подписание нового соглашения с бразильцем было приоритетом.