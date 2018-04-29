"Ливерпуль" подпишет новые контракты с Салахом и Мане
Новости спорта: Ливерпуль планирует подписать улучшенные контракты с рядом игроков первой команды, включая форвардов Мохамеда Салаха и Садио Мане
Обновление соглашений должно случиться до старта нового сезона. Ожидается, что зарплаты в этих контрактах будут близки к той, которую теперь будет получать Роберто Фирмино — около 180 тысяч фунтов в неделю.
Кому именно Красные собираются улучшить условия, кроме Мане и Салаха, пока неизвестно.
Ныне Салах, ставший игроком Ливерпуля прошлым летом, получает 120 тысяч фунтов в неделю, а Мане — 100 тысяч в неделю.
Самым высокооплачиваемым футболистом первой команды, до подписания Фирмино нового контракта, являлся Джеймс Милнер. Его оклад — 140 тысяч фунтов в неделю.
Салах забил 43 гола в 48 матчах во всех турнирах. Мане отличился 18 голами в 40 матчах.
Ливерпуль сегодня объявил о продлении контракта с Фирмино. Для клуба подписание нового соглашения с бразильцем было приоритетом.