Экс-тренер "Динамо" станет тренером "Спартака"

Испанец станет ассистентом главного тренера российской команды Массимо Карреры.

Когда именно будет объявлено о работе Рианчо, не уточняется. Также неизвестно, будет ли он совмещать работу в Спартаке и сборной Украины.

Рианчо работает в Украине с 2014 года. До 2016 года он был помощником Сергея Реброва в Динамо, а с тех пор и доныне является ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины.

До работы в Украине Рауль работал тренером по физической подготовке в Рубине и Леванте.

После 28 туров чемпионата России, Спарта идет на 2-м месте с 53 очками, отставая от лидера Локомотива на четыре очка.