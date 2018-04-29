"Галатасарай" уверенно переиграл "Бешикташ" в стамбульском дерби

В рамках 31 тура чемпионата Турции «Галатасарай» на своей арене встречался с «Бешикташем». Подопечные Фатиха Терима провели хороший матч. На 23 минуте хозяева поля вышли вперёд. В составе «Галатасарая» гол забил Фернандо. После перерыва хозяева также действовали лучше.

На 65 минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил Тошич. Спустя минуту Гомис не реализовал пенальти. Однако «Галатасарай» воспользовался преимуществом на 70 минуте. Гол забил Родригес и установил окончательный результат матча.

Галатасарай – Бешикташ – 2:0 (1:0)

Голы: Фернандо, 23 (1:0), Родригес, 70 (2:0)

Удаление: Тошич, 65 (Б)

На 66 минуте Гомис (Г) не реализовал пенальти.