Ярмоленко впервые с января вышел на поле

Андрей Ярмоленко начал матч против Вердера на скамейке для запасных, но появился на поле на 79-й минуте, заменив Максимилиана Филиппа.

Для украинца это первый выход на поле с 27 января, когда он отыграл 24 минуты в матче Бундеслиги против Фрайбурга. После этого Ярмоленко получил травму сухожилия, в течение месяца носил специальный фиксирующий сапог, а с мячом начал тренироваться только в последних числах марта.

Восстановившись после травмы вначале апреля, Андрей дважды попадал в заявку Боруссии, но так и не выходил на поле. А еще в одной игре — против Шальке — украинец и вовсе не попал в заявку.

Ярмоленко имел один момент в матче против Вердера, но его удар заблокировали защитники Вердера. Игра закончилась со счетом 1:1.