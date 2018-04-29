Моуриньо - о победе "МЮ" над "Арсеналом" в 36 туре АПЛ

"Думаю, ничья была бы несправедливым результатом. Арсенал провел хорошую игру, здорово защищался, но мы были командой, которая играла на победу, и создали чуть больше моментов. Это нормально. Нам немного повезло со вторым голом, но мы были сильнее в течение последних 20 минут.

Мы завоевали три очка, которые закрывают для нас вопрос выхода в Лигу чемпионов, но нам все еще нужно 4 очка, чтобы финишировать вторыми, это наша цель.

Проводы Венгера? Думаю, мы фантастически все сделали. Для сэра Алекса это имело большую роль, чем для других, ведь я играл против мистера Венгера только три или четыре раза как тренер МЮ", – цитирует Моуринью BBC.