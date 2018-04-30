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Футбол. "Барселона" разобралась с "Депортиво" и оформила чемпионство в Ла Лиге

Депортиво - Барселона
02:11 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Игра не была простой для "Барселоны", хотя каталонцам очень быстро удалось выйти вперед.

Чемпионат Испании, 35 тур

Депортиво – Барселона – 2:4

Голы: Лукас Перес, 40, Чолак, 64 – Коутинью, 7, Месси, 38, 82, 86

На 7-й минуте Месси разогнал атаку, отдал на Дембеле, а тот прострелил под удар Коутинью. Фелипе пробил в касание точно в девятку.

Депортиво совсем не растерялся, а наоборот - стал играть активнее. Особенно выделялись Чолак, Борха Валле, Крон Дели и Лукас Перес, которые создали на 20-30-х минутах серию очень острых моментов и даже забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Барса играла хуже, однако забила на 38-й минуте второй раз: это Дембеле снова начал контратаку, отдал на Суареса, а тот черпачком отдал на Месси – Лео пробил в касание в ближний. Тем не менее, уже через несколько минут Депортиво таки забил ответный – Лукас Перес замкнул передачу Борха Валле ударом из-под Альбы.

Во втором тайме Депортиво продолжил играть ярко, создавая моменты у ворот Барсы. Это дало результат на 64-й минуте, когда Чолак после красивой комбинации сравнял счет – 2:2! Депортиво не сбавил обороты и продолжил давить на ворота Тер Штегена, создав серию моментов и угловых, однако ко взятию ворот у подопечных Зеедорфа никак доходило.

В Барсы моментов, кроме контратаки на 48-й минуте, убитой Усманом Дембеле, долгое время не было. Выход Паулинью особенно на матч не повлиял, а вот Денис Суарес игру Барсы усилил. На 80-х минутах Депортиво явно устал, и Барса начала брать свое на классе. На 82-й минуте Месси после шикарной комбинации вывел Барсу вперед, а через 4 минуты установил окончательный счет. В обоих случаях важную роль в атаке принимал Денис Суарес.

Барселона победила в очень тяжелом матче, набрала 86 очков и досрочно оформила чемпионство Испании. Депортиво же в красивой игре официально вылетает в Сегунду, за три тура до конца чемпионата отставая от 17 позиции на 12 очков.

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