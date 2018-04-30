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Денис Бойко - о матче против "Ворсклы" и своем будущем в "Динамо"

Денис Бойко
02:35 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Вратарь "Динамо" Денис Бойко прокомментировал поединок против "Ворсклы" в рамках УПЛ.

- Согласен, что была очень тяжелая игра, это видно по результату. Действительно, прослеживается тенденция, что здесь матчи складываются непросто. Не хотелось бы говорить о качестве поля, но оно также вносит свои коррективы в игру. Обе команды находятся в равных условиях, поэтому мы должны подстраиваться под это поле и давать результат, что мы, в принципе, и сделали. Думаю, сегодня мы играли неплохо, было достаточно моментов. Если бы мы забили второй мяч или открыли счет раньше, игра складывалась бы для нас намного проще. А так счет 1:0 привел к нервной концовке, но хорошо, что выиграли, это была очень важная победа для нас. Перед игрой я говорил ребятам, что будет один из самых тяжелых матчей в концовке сезона, так и получилось.

- Что не так было с полем?

- Оно хорошее, только немного вязкое, поскольку перед игрой его полили, и с высокой травой. Но повторюсь, обе команды находятся в одинаковых условиях.

- Вы много общались с Бурдой? О чем спорили?

- Это был просто рабочий подсказ. Есть определенные моменты, когда кто-то заигрывается, нужно вовремя одернуть и подсказать, чтобы партнер занял позицию. Это чисто рабочие нюансы, вратарь и защитники обязаны это между собой делать.

- Почувствовали ли больше уверенности с выходом на поле Мбокани?

- Он вышел с желанием, это профессиональный футболист, который хорошо работает на тренировках. Забил мяч, все увидели, что, несмотря на то, что у него заканчивается контракт, и летом он может стать свободным агентом, тренируется на совесть и помогает команде.

- Есть ли информация о вашем контракте? Вы бы хотели остаться в Динамо или играть в Европе?

- Это вопрос не ко мне, а к президенту и руководству клуба. Лично я бы с удовольствием остался здесь. Приложу максимум усилий для того, чтобы продолжить карьеру в Динамо, если чем-то могу помочь команде.

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Новости спорта, Денис Бойко, Новости футбола, УПЛ, ФК Ворскла, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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