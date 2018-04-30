Павлов - о молодом таланте "Динамо" Шапаренко и его зарплате в "Ильичевце"

Бывший тренер «Ильичевца» Николай Павлов в программе Профутбол рассказал о работе с Николаем Шапаренко в мариупольском клубе.

- В моем контракте был такой пункт, что имел право каждый месяц повышать зарплату молодым ребятам, потому что понижать уже не было куда. У Шапаренко, когда он учился в школе, была зарплата 1500 грн. Мы подняли ее ему до 2500 и заключили контракт на два года. С ним и Никитой Кравченко. Это легко проверить.Но потом мы потеряли клуб и футболистов. Если бы Шапаренко остался, на нем можно было бы заработать миллионы.

Я видел Чехонолидзе на всех наших играх. Он был самым первым, кто заинтересовался Шапаренко и Кравченко. А вот ни одного селекционера «Шахтера» я в Мариуполе не видел. А «Динамо» увидело и увело игрока», - сказал Павлов.