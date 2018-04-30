Стали известны подробности травмы Иммобиле

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле получил травму в матче 35-го тура чемпионата Италии с «Торино» (1:0). Игрок был заменён на 14-й минуте матча.

«Во время матча Иммобиле почувствовал боль в Иммобиле. В течении следующих нескольких дней мы будем следить за ситуацией и проведём диагностику.

Учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много времени, нельзя быть уверенным в быстром восстановлении игрока.

Есть вероятность, что Иммобиле сможет помочь «Лацио» в матче последнего тура с «Интером», но для этого нужно убедиться, что у него нет разрыва мышц задней поверхности бедра», — цитирует главного врача клуба Football Italia.

Чиро Иммобиле является лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 29 голами в 32 матчах. Матч последнего тура чемпионата Италии «Лацио» — «Интер» состоится 20 мая.