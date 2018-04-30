Хацкевич - о продлении контракта с Мбокани

Конголезец стал автором единственного и победного гола киевлян в матче с Ворсклой. Для Дьемерси этот мяч стал первым с 26 ноября.

Длительное время Мбокани не играл из-за тяжелой травмы и лишь в апреле начал регулярно выходить на замены в матчах Премьер-лиги.

Хацкевич хочет подождать, как форвард сыграет в оставшихся матчах сезона, прежде чем обсуждать продление контракта с ним.

«О Мбокани уже и президент говорил, что вопрос по контракту решится в конце сезона. Он набрал хорошую форму, но у него не было игровой практики. Хорошо, что у него появляются моменты. Концовка сезона напряженная. Каждый матч — финал. Он еще поможет в этом сезоне», — сказал тренер в комментарии Профутболу.

Текущее соглашение Мбокани истекает по завершению сезона. На его счету 9 голов в 20 матчах Премьер-лиги.