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Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в Италии

Александр Зинченко
07:21 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Александп Зинченко близок к переходу в Наполи.

По сообщениям Metro, в летнее трансферное окно «Наполи» и «Манчестер Сити» могут провернуть сделку по обмену игроками. Не секрет, что «горожане» уже давно интересуются бразильским полузащитником Жоржиньо, который выступает за сборную Италии. Его стоимость оценивается в 50 миллионов фунтов. Впрочем, судя по всему, появился другой вариант переезда Жоржиньо на «Этихад». За своего игрока Партенопеи хотят получить двух футболистов манкунианцев: Александра Зинченко и Клаудио Браво.
 
Вратарь необходим команде из Неаполя, так как команду на правах свободного агента летом покинет Пепе Рейна. Александра Зинченко слухи уже не один раз отправляли на юг Италии.
 
Зинченко на днях в интервью негативно высказался о жизни в Англии, сказав, что ему не нравится погода, еда и чувство юмора местных жителей. В нынешнем сезоне украинец провел 13 матчей за «Манчестер Сити», завоевав трофей Премьер-лиги и кубок английской лиги. При этом большую часть времени Александр проводил не на родной позиции в центре поля, а на фланге защиты, где его использовал Пеп Гвардиола в отcутствие Менди.  
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Новости спорта, Александр Зинченко, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, ФК Наполи, Футбол.
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