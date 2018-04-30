Вацко оценил работу Хацкевича в "Динамо"

- Была боевая игра. Мне нравятся такие матчи. Команды играли и пытались найти ворота. Я смотрю 5-6 матчей в одном туре чемпионата Украины. Поверьте, сегодняшняя игра была той, которую хочется смотреть. Дело в том, что 90% наших тренеров думает о том, как не пропустить, а впереди что-то можно придумать.

Отсутствие моментов в матча "Ворсклы" и "динамо" - это комплимент командам в игре в обороне. А так была хорошая игра на больших скоростях. Во втором тайме у киевлян было преимущество. Особенно после выхода Мбокани.

У нас в чемпионате ситуация складывается так, что играют только три команды - "Шахтер", "Динамо" и "Карпаты". Они стараются забивать, а не играть на ноль в обороне. У Хацкевича в этом сезоне было много замен, которые сыграли. Эти вещи нужно отмечать. У нас не так много тренеров отличаются такой храбростью. Только в "Карпатах" могут выпустить нападающего вместо центрального защитника. Но когда нужно спасать игры - это нормально.