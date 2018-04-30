Гармаш: Лучше бы "Ворскла" с таким настроем играла против "Шахтера"

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш признался, что матчи в Полтаве очень сложные для его команды, сообщает телепрограмма ПроФутбол.

"В первом тайме соперник хорошо оборонялся, мы пытались вести игру через фланги, но до завершения дело не доходило. Прострелы были, а ударов – нет, не попадали в ногу. Затем настроились еще серьезнее, и во втором тайме пошли вперед, поскольку нужно было побеждать.

В Полтаве всегда очень сложно играть. Будто они играют с двойным настроем и эмоциями – лучше бы они так с Шахтером играли, а то в матчах с "горняками" у них не совсем те эмоции. Очевидно, мы особый раздражитель, на нас настраиваются по-другому. Поэтому вдвойне приятно выигрывать", – сказал Гармаш.