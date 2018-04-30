"Ливерпуль" остался без тренера

Об уходе Бувача футболистам объявили еще воскресенье. Этому решению предшествовал конфликт между Желько и Клоппом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, ранее Клопп всегда прислушивался ко мнению Бувача, выбирая стартовый состав, но в последние недели роль тренера свелась к нулю. Также специалисты перестали общаться во время матчей.

Daily Record уточняет, что еще пару недель назад Бувач перестал присутствовать на тактических занятиях, после чего формально был в отпуске.

Тот факт, что Желько решил официально уйти из Ливерпуля перед важнейшим матчем Лиги чемпионов с Ромой говорит, что их ссора с Клоппом носит очень серьезный характер.

Желько Бувач ассистировал Юргену Клоппу с 2001 года, когда тот только начинал карьеру в Майнце. В 2008-15 годах они вместе работали в дортмундской Боруссии, после чего тоже вдвоем перебрались в Ливерпуль.