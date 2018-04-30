Леоненко - о матче "Ворскла" - "Динамо"

"Динамо" минимально обыграло "Ворсклу" благодаря голу Мбокани на 61 минуте мачте, после чего экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко дал следующий комментарий:

- Первый тайм был грустный. Играли две команды, которые занимают второе и третье место. Было такое ощущение, что они ждали, кто больше ошибется. Как может нравиться такой футбол, когда игра идет без ворот? И «Динамо», и «Ворскла» думают о еврокубках, но зрителям вряд ли будет интересно смотреть на отсутствие моментов. Хочется, наконец, увидеть настоящий атакующий футбол, а не борьбу. Я считаю, дома команда должна рисковать, чего «Ворскла» не делала вообще.