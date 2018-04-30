Денисов: У "Зари" аномальная статистика пенальти в ворота соперников

Ведущий программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Александр Денисов прокомментировал статистику судейских решений в матчах луганской "Зари":

- Все понимают, что на данный момент между "Зарей" и "Ворсклой" идет борьба за третье место в турнирной таблице УПЛ, которое гарантирует место в Лиге Европы и несколько миллионов евро от УЕФА. Сразу скажу, мы не прокуратура, но, если подытожить всю арифметику, получается, что "Заря" после 29-ти туров имеет не просто подозрительную, а аномальную статистику по пенальти в ворота соперников и такую же аномалию по удалениям игроков соперников. И как раз придуманное удаление Адамюка в матче луганчан с "Вересом", которое прямо повлияло на результат игры и вызывает подозрения, показывает, что вся эта статисто не случайна. Будет любопытно понаблюдать, что ждет судью Шурмана и после скандального судейства матча "Заря" - "Верес", и в целом, Комитету арбитров необходимо внимательно проанализировать, как обслуживаются игры с участием команды Юрия Вернидуба.