Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов

Бригада судей из Словении во главе с Дамиром Скоминой назначена на повторный поединок полуфинала футбольной Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и английским "Ливерпулем".

УЕФА назначил арбитровна ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов

Ответный матч между "Ромой" и "Ливерпулем" пройдет 2 мая в Риме. Начало встречи - 21.45 по киевскому времени. Первая игра, проходившая в Ливерпуле, завершилась со счетом 5:2 в пользу гозяев арены "Энфилд" английского клуба, сообщает Укринформ.

Днем ранее, 1 мая, встречу на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании Мадриде между действующим обладателем трофея "Реалом" и чемпионом Германии "Баварией" будет обслуживать бригада арбитров из Турции, которую возглавляет Джюнейт Чакыр.

На выезде "Реал" выиграл в Мюнхене со счетом 2:1.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.