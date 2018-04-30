Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости спорта: УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/18.
Бригада судей из Словении во главе с Дамиром Скоминой назначена на повторный поединок полуфинала футбольной Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и английским "Ливерпулем".
УЕФА назначил арбитровна ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Ответный матч между "Ромой" и "Ливерпулем" пройдет 2 мая в Риме. Начало встречи - 21.45 по киевскому времени. Первая игра, проходившая в Ливерпуле, завершилась со счетом 5:2 в пользу гозяев арены "Энфилд" английского клуба, сообщает Укринформ.
Днем ранее, 1 мая, встречу на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании Мадриде между действующим обладателем трофея "Реалом" и чемпионом Германии "Баварией" будет обслуживать бригада арбитров из Турции, которую возглавляет Джюнейт Чакыр.
На выезде "Реал" выиграл в Мюнхене со счетом 2:1.
Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.