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Стали известны участники киевского финала женской Лиги чемпионов

Женская Лига чемпионов
15:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: "Вольфсбург" и "Лион" сыграют в киевском финале женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.

По итогам полуфинальных матчей футбольной Лиги чемпионов среди женщин определились участники финала, который пройдет 24 мая в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. В решающем поединке встретятся немецкий "Вольфсбург" и действующий обладатель титула французский "Лион".

"Вольфсбург" в 1/2 финала дважды обыграл футболисток "Челси" (3:1 в гостях, 2:0 дома), а "Лион" взял верх над другим представителем Туманного Альбиона "Манчестер Сити" (0:0, 1:0).

Добавим, что билеты на финальный поединок "Вольфсбург" - "Лион" уже в продаже. Стоимость пропусков на матч составляет 70-100 грн.

Примечательно, что в 2013 году "Вольфсбург" отобрал трофей у "Лиона", а в 2016-м "Лион" в третий раз стал победителем женской Лиги чемпионов несмотря на отчаянное сопротивление "Вольфсбурга" в финальном матче.

Напомним, что финал мужской Лиги чемпионов УЕФА пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая.

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