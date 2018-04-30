Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 01.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Реал" - "Бавария": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов
"Реал" - "Бавария": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Новости: Сногсшибательная красотка Изабель Андриянич - жена игрока "Реала" Ковачича (Фото)
Сногсшибательная красотка Изабель Андриянич - жена игрока "Реала" Ковачича (Фото)
Новости: Реал - Ювентус: слова Зидана перед ответным матчем
Реал - Ювентус: слова Зидана перед ответным матчем
Новости: Стали известны участники киевского финала женской Лиги чемпионов
Стали известны участники киевского финала женской Лиги чемпионов
X

Золотая бутса: Месси обогнал Салаха

Лионель Месси
20:19 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Гонка за награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона 2017/18 выходить на финишную прямую.

Еще день назад нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах комфортно лидировал, имея на своем счету 31 забитый мяч. Однако, после вчерашнего перформанса Лео Месси, который отличился хет-триком в воротах Депортиво, именно аргентинец вышел в лидеры списка.

Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)

Чиро Иммобиле, который был вторым на прошлой неделе, не сумел отличиться в ворота Торино, кроме того, уже на 14-й минуте он покинул поле из-за травмы и, скорее всего, в этом сезоне на поле больше не выйдет.

Роберт Левандовски даже не играл в матче Баварии в этот уик-энд. Мауро Икарди забил Ювентусу, но все еще далек от лидирующих позиций. Харри Кейн еще может отличиться в сегодняшнем матче.

Гонка за Золотой бутсой:

1. Лео Месси — 32 гола (64 очка);

2. Мохаммед Салах — 31 (62);

3. Чиро Иммобиле — 29 (58);

4. Роберт Левандовски — 28 (56);

5. Мауро Икарди — 27 (54);

Барселона хочет отправить Дембеле в аренду
Барселона хочет отправить Дембеле в арендуЧитать полностью

6. Эдинсон Кавани — 27 (54);

7. Харри Кейн — 26 (52);

8. Хонас — 33 (49,5);

9. Криштиану Роналду — 24 (48);

10. Луис Суарес — 23 (46).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Золотая бутса, Лионель Месси, Мохамед Салах, Новости футбола, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании

"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании
Сногсшибательная красотка Изабель Андриянич - жена игрока "Реала" Ковачича (Фото)

Сногсшибательная красотка Изабель Андриянич - жена игрока "Реала" Ковачича (Фото)
Жена экс-игрока сборной Украины шокировала сеть откровенным фото

Жена экс-игрока сборной Украины шокировала сеть откровенным фото
Футбол. Как игроки "Барселоны" чемпионство в Ла Лиге оформляли (Фото)

Футбол. Как игроки "Барселоны" чемпионство в Ла Лиге оформляли (Фото)
Яркие кадры феерического поединка Серии А "Интер" - "Ювентус" (Фото)

Яркие кадры феерического поединка Серии А "Интер" - "Ювентус" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Реал" - "Бавария": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уверенно одолел "Уотфорд": видео голов Лига чемпионов. "Реал" - "Бавария": прогноз букмекеров на матч

Последние новости

Уморительные фотожабы, которые сделают ваш день Роскошный средиземноморский дом с видом на залив Певеро (Фото) "Динамо" выкупит Бойко, если договорится с "Бешикташем"
Сегодня читают в спорте
01 Гассиев готов провести бой с Усиком в Украине
02 Бокс. Дженнингс победил Давейко
03 Гвардиола: В следующем сезоне Манчестер Сити потратит миллиард на трансферы
04 В матче "Реал" - "Бавария" может сыграть Зидан
05 Хаттон: Бой Макгрегор - Мейвезер по правилам ММА превратится в фарс
Новости сегодня
13:56 Катрин де Болль приступила к работе на должности главы Интерпола
13:55 Жуниор Мораес может продолжить карьеру в ЦСКА
13:50 Кевин Спейси появится в новом фильме "Клуб молодых миллиардеров" (Видео)
13:46 Крымскотатарского бизнесмена Велиляева удерживают в СИЗО "Лефортово"
13:44 13 лет назад Месси забил первый гол за "Барселону" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: 1 мая - в Украине отмечают День труда
1 мая - в Украине отмечают День труда
Новости: В центре Киева начался марш активистов
В центре Киева начался марш активистов
Новости: В Армении сегодня выберут премьера
В Армении сегодня выберут премьера
Новости: NASA может перенести свою миссию Mars 2020
NASA может перенести свою миссию Mars 2020
Добавить комментарий
0