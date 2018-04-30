Золотая бутса: Месси обогнал Салаха

Еще день назад нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах комфортно лидировал, имея на своем счету 31 забитый мяч. Однако, после вчерашнего перформанса Лео Месси, который отличился хет-триком в воротах Депортиво, именно аргентинец вышел в лидеры списка.

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Чиро Иммобиле, который был вторым на прошлой неделе, не сумел отличиться в ворота Торино, кроме того, уже на 14-й минуте он покинул поле из-за травмы и, скорее всего, в этом сезоне на поле больше не выйдет.

Роберт Левандовски даже не играл в матче Баварии в этот уик-энд. Мауро Икарди забил Ювентусу, но все еще далек от лидирующих позиций. Харри Кейн еще может отличиться в сегодняшнем матче.

Гонка за Золотой бутсой:

1. Лео Месси — 32 гола (64 очка);

2. Мохаммед Салах — 31 (62);

3. Чиро Иммобиле — 29 (58);

4. Роберт Левандовски — 28 (56);

5. Мауро Икарди — 27 (54);

6. Эдинсон Кавани — 27 (54);

7. Харри Кейн — 26 (52);

8. Хонас — 33 (49,5);

9. Криштиану Роналду — 24 (48);

10. Луис Суарес — 23 (46).