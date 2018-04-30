Реал - Ювентус: слова Зидана перед ответным матчем

"Главное для нас – выйти на поле с мыслью о победе и желанием добиться нужного результата. Нам нужно забить быстрый гол, и именно это мы постараемся сделать.

Быть тренером непросто, неважно, в чемпионате или в Кубке. Результаты показывают, в каком состоянии команда. Мне всё нравится, но мы недовольны нашим положением в турнирной таблице чемпионата Испании. Мы всегда хотим большего. Сегодня я тренирую этот клуб и хочу продолжать это делать. Но сейчас моё будущее неважно. Важен только завтрашний матч. Мы играем в полуфинале и думаем только об этом. У нас нет возможности болтать о других вещах", — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Первый матч "Баварии" с "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов завершился победой "сливочных" на чужом поле со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт в Мадриде завтра, 1 мая.