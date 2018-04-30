Серхио Рамос: Хотим победить Баварию и защитить наш трофей
Новости спорта: Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями в преддверии ответного полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией".
В первой игре на выезде мадридцы победили со счётом 2:1.
"Мы намерены всё сказать на поле. Мы победили на выезде, это уже история. Мы сыграли хорошо и хотим продолжать в том же духе. Возможность играть в финале — это награда за ту тяжёлую работу, которая была проделана в ходе сезона. Надеюсь, мы сможем выйти в финал, мы очень этого хотим. Мы добились хорошего результата, но должны думать, что счёт в противостоянии 0:0. Мы хотим победить немцев и затем защитить наш трофей.
Тренер должен принять решение по позиции крайнего защитника. Нам не поможет Кавахаль, но у нас отличный состав, и другие смогут сыграть на нужном уровне. По крайней мере они постараются сыграть максимально хорошо. Когда я играл на фланге, сильно перестраиваться не пришлось. Благодаря нам невозможное кажется простым. За последние несколько лет мы трижды выиграли Лигу чемпионов. Бить рекорды и дальше — вызов для команды.
Большие футбольные вечера на "Бернабеу" восхитительны. Завтра будет своего рода финал. Здорово играть перед родными болельщиками — это привилегия. Нам нужна их поддержка. Они помогли нам дойти до этой стадии, и мы хотим, чтобы они вновь подарили нам свою теплоту и силу духа. Мало кто умеет справляться с давлением "Сантьяго Бернабеу".
Знали, что если плотно сыграем в обороне, то сможем потревожить их на контратаках. Мы добились хорошего результата, завтрашний матч будет похож на предыдущий. Им надо атаковать, а мы сможем ловить их на контратаках — сыграть так, как мы любим. Зидан? Результаты говорят сами за себя. Это отличный босс, мы рады быть с ним в одной лодке", — цитирует Рамоса пресс-служба УЕФА.