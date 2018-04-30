Хайнкес: Бавария будет трудным соперником для Реала

"В этом сезоне "Бавария" уже показывала, что может оправляться от неудач. В "Реале" собрано много опытных игроков для выступления на таком уровне. Мы приехали в Мадрид, чтобы показать хорошую игру и воспользоваться любыми возможностями, которые у нас появятся. Мы осознаём, что будем играть с действующим победителем турнира.

Игра будет сложной. "Реал" привык к таким важным матчам, но и мы тоже. "Бавария" будет трудным соперником, мы будем биться. Хотим выйти в финал Лиги чемпионов и понимаем, что "Реал" сделает всё возможное, чтобы этому помешать. "Баварии" нужно сыграть более эффективно, чем в первой встрече. Нам нужно воспользоваться своими шансами, как это сделал соперник. Будем делать всё, чтобы забить мячи", — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

В первом матче "Реал" обыграл "Баварию" в Мюнхене со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт в Мадриде 1 мая.