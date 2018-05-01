Идея Инфантино о реформе клубного ЧМ не была единогласно принята в ФИФА и УЕФА
Новости спорта: В своем нынешнем формате клубный чемпионат проводится с 2005 года.
Предложение президента ФИФА Джанни Инфантино о расширении количества команд-участиц клубного чемпионата мира обсудили на заседании в штаб-квартире организации, сообщает L'Equipe.
Идея Инфантино включает в себя два основных момента: увеличение количества участников (с 7 до 24) и проведение турнира раз в четыре года.
В 2017 году на турнире в ОАЭ приняли участие 7 команд из 6 конфедераций. Победу одержал мадридский ”Реал”, обыгравший в финале бразильский ”Гремио” (1:0).
Как сообщает французское издание, идея Инфантино не была единогласно воспринята членами совета, а также представителями УЕФА.
Напомним, ранее глава ФИФА предлагал увеличить количество участников клубного ЧМ до 32 команд.