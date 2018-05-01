Лига чемпионов. "Реал" - "Бавария": прогноз букмекеров на матч

В среду, 1 мая, Реал дома примет Баварию в рамках второго полуфинального матча Лиги чемпионов.

На победу мадридского Реала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,14. Успех мюнхенского клуба оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают Реал фаворитом встречи – на триумф "сливочных" можно поставить с коэффициентом 2,05, а на Баварию – 3,1. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Parimatch оценивает победу Реала коэффициентом 2,17, а победу Баварии — 3,10. В случае ничьи вы можете увеличить поставленную сумму ровно в четыре раза.

Матч Реал — Бавария начнется в 21:45 по киевскому времени.